民航局20日宣布，為應民眾端午節返鄉過節及旅遊需求，端午節離島航線第二波加班機，將於5月22日（週五）上午9時開賣。

民航局指出，目前機位需求較高的是金門、澎湖及馬祖航線，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局表示，端午節離島管制航線（金門、澎湖、馬祖）前已於5月11日起開放正班機及第一波加班機訂位；航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中金門航線提供2,292個座位數，澎湖航線提供7,822個座位數，馬祖航線提供2,770個座位數，總計提供12,884個座位數。

民航局提到，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客於訂票日起3日內應完成開票（例如5月22日訂票者，應於5月24日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，此次端午節假期，於尖峰時段6月24日至26日臺灣出發往離島方向，以及6月27日至29日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，希望使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局指出，退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%之退票費用。

(工商 )