美國商會於美東時間19日提出警告，美國政府計劃在新冠肺炎疫情大流行結束後，把供應鏈遷出中國的重大努力不要矯枉過正，此舉可能會損害經濟。

路透報導，美國商會主席Thomas Donohue在一場網路會議中表示，保護供應鏈的韌性，並不一定意味著讓所有生產回流美國，未來可能需要增加一些行業和關鍵部件的國內生產，但全球供應鏈仍需在美國經濟中繼續占據巨大比例。

Thomas Donohue指出，目前多數供應短缺是由於需求大幅增長，而非過度依賴中國供應所致。

Thomas Donohue舉例，對於美國醫療設備製造商而言，歐洲是一個巨大的市場。實施嚴格的購買美國產品規定，可能會導致報復性的購買歐洲產品規定，這將嚴重損害美方的業務，並推高在美國國內的價格。

報導稱，美國總統川普一直承諾要將製造業從海外遷回美國，但最近疫情的蔓延，以及對依賴中國進口的擔憂，激發白宮對此一想法的熱情。

(工商 )