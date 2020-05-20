中華民國第15任總統蔡英文、副總統賴清德今(20)日在總統府就職；蔡英文在總統府大禮堂宣誓後，隨即赴台北賓館發表就職演說。蔡英文演講主打台灣成功的防疫成績，前兩大段特別感謝配合政府防疫政策的人民，並在結尾時特別強調防疫中各行各業的防疫英雄。

演講一開始，蔡英文直接切入說，她要特別謝謝一些人，這些人在過去這4個月的防疫期間，很少被人提及，包括在防疫初期，在藥房門口排隊的台灣人民，因為大家的耐心和對政府的信任，讓全世界看到台灣即使在最不安的時刻，也能保持公民的美德。

蔡英文也說，她要謝謝那些居家檢疫、居家隔離的人，因為大家能忍受生活的不便，就為了保護他人的健康，並展現人性中最善良的一面，成就台灣防疫的成功。

蔡英文提及，因為防疫的成功，「台灣」出現在全世界的各大新聞媒體上；「台灣」也寫在我們一箱又一箱送往國外的物資上頭。

蔡英文在演講結尾時再次強調，今天的現場有很多防疫英雄，包括口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及行政院長蘇貞昌帶領的政府團隊；還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。

蔡英文今日就職演說，以防疫開頭，並以防疫結尾，並反覆傳達演講主軸，台灣的防疫成績讓國際社會驚豔，也讓國家有光榮感，人民更團結為「生死與共的共同體」，這段記憶將永存在我們每一個人心中。這張「防疫牌」，蔡英文可以說用得淋漓盡致。

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(中時電子報)