黃偉哲捐贈物資新聞登上中日新聞（北陸版及滋賀版）等多家媒體版面。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

「Tainan Can Help」！新冠肺炎疫情嚴重衝擊日本，許多地方紛傳醫療防疫物資告急，台南市長黃偉哲忙於台南防疫之餘，亦不忘關懷日本艱難處境，日前，代表台南市民將台南在地生產的防霧護目鏡、不織布口罩墊片等物資致贈給16個日本城市，希望日本平安度過疫情。

近日物資陸續送抵，受贈城市紛紛捎來感謝，黃偉哲捐贈物資新聞更登上包括東奧日報、陸奧新報、Daily東北、北國新聞、中日新聞（北陸版及滋賀版）、每日新聞（三重版）等多家媒體版面。

黃偉哲表示，2016年台南發生0206大地震時，接收到許多來自日本慰問與善款，台南市民點滴感恩於心，此刻日本遭逢物資欠缺之急，而台南目前疫情相對平穩，在本身物資充裕前提下，提供日本城市無條件人道援助，回饋日本朋友當年對台南的義助。黃偉哲也提到，自他就任台南市長以來，跟日本保持非常密切互動，原定今年３月任內首次出訪，就是要赴日參加東京食品展，礙於疫情取消行程。

此次捐贈物資的消息，透過滋賀縣、青森縣、加賀市及三重縣的官方管道發布後，陸續獲得東奧日報、陸奧新報、Daily東北、北國新聞、中日新聞（北陸版及滋賀版）、每日新聞（三重版）等多家媒體報導，讓日本民眾知道台南市及黃市長的暖心應援。

值得一提的是，友誼市仙台市政府職員特別拍攝感謝影片，影片中大家手持加油版，並以中文跟閩南語說出「謝謝台南、一起加油、多謝！」，傳達對台南的感謝。疫情嚴重的京都市在收到黃市長捐贈物資後，市府慎重舉辦受贈儀式，由門川大作市長、山本惠一議長、寺田一博議員親自出席感謝，而曾任京都市議會議長的寺田一博議員，也在個人臉書感性表示，希望盡快將這些物資送到醫療現場。

黃偉哲說，台南靠各項防疫措施積極把關，確診人數維持六都最低，然而，即使本地疫情平緩，只要國際疫情失控，都難保疫情風險隨時會波及台南乃至於台灣安全，因此，除了顧好自身之外，行有餘力也應追求「國際共好」，台南市作為地方政府，雖然資源有限，仍希望拋磚引玉，主動提供日本地方政府物資援助，傳遞「Tainan Can Help」的良善力量。

經過綜合評估日本各地疫情嚴重度以及跟台南交流情況，此次選擇現有9個友誼市及山口縣、三重縣、京都市、石川縣金澤市、愛知縣豐橋市、長崎縣平戶市、靜岡縣藤枝市等7個城市作為捐贈對象，並特別在外箱設計上結合Tainan Can Help的英日文、市徽以及Q版黃市長，藉此展現台南結合人道援助與城市外交意象。

(中時 )