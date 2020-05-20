蔡英文就職 高巿府：巿長韓國瑜獻上滿滿的祝福 11:512020/05/20 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高巿府副發言人白喬茵。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統520就職，高雄巿長韓國瑜缺席，高巿府副發言人白喬茵表示，巿長之前有說過，現在1天要當2天用，因為巿政非常的繁忙，加上現在還有防疫、紓困、振興計畫，以及接下來還有登革熱、汛期等，都是需要坐下來好好的密集討論，和提前做準備。 雖然巿長韓國到今天沒有到場，但他依然獻上滿滿的祝福和期許，也希望蔡總統未來不要忘記要加強南北的平衡發展，以及希望可以挹注高雄該有的建設資源，因為我們都希望台灣可以更好。 (中時 ) #蔡英文 #就職 #高雄巿長 #韓國瑜 #市政 #祝福 #平衡南北 #資源 #台灣 #更好 也許您會感興趣 推薦閱讀 「從地獄走出來」的辣台妹 關鍵500天蔡英文如何逆轉勝？ 21:002020/05/16 政治 深夜喊話別投票 八卦版版主爆背後韓國瑜盤算 21:392020/05/16 生活 罷韓倒數！綠委出奇招 韓國瑜這樣做可再選高雄市長 09:542020/05/17 政治 罷韓總聲量被韓近日動作比下去了？一圖看出變化 13:092020/05/17 政治 韓談罷免影片會讓投票意願改變嗎？名嘴斷言 20:002020/05/17 政治 李正皓罷韓神預言 他再爆未來20年國民黨在高雄會... 20:442020/05/17 政治 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 罷韓倒數18天 趙少康曝反制策略：罷韓沒有正當性 13:592020/05/19 政治 高閔琳嗆辣質詢 韓國瑜反問：跟主委選舉有關？ 18:152020/05/19 政治 520就職 蔡英文呼籲北京展開對話 10:542020/05/20 政治 政治熱門新聞 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 - 政治 分析蔡未來四年 游盈隆提這事：對政局將產生極大影響 - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 如何看蔡520演說？港媒嘆：不合格的答卷！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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