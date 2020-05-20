蔡英文總統520就職，高雄巿長韓國瑜缺席，高巿府副發言人白喬茵表示，巿長之前有說過，現在1天要當2天用，因為巿政非常的繁忙，加上現在還有防疫、紓困、振興計畫，以及接下來還有登革熱、汛期等，都是需要坐下來好好的密集討論，和提前做準備。

雖然巿長韓國到今天沒有到場，但他依然獻上滿滿的祝福和期許，也希望蔡總統未來不要忘記要加強南北的平衡發展，以及希望可以挹注高雄該有的建設資源，因為我們都希望台灣可以更好。

(中時 )