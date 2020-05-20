隨著歐美各國開始陸續解封，經濟活動有機會逐漸恢復，自行車族群high，巨大(9921)、美利達(9914)、拓凱(4536)及桂盟(5306)等紛紛奔馳，多頭人氣強強滾。

歐美新冠肺炎疫情漸漸緩和，將陸續解封，疫情也使得民眾更重視健康，再加上歐洲政府積極鼓勵民眾多騎車運動及代步，並擴寬現有的自行車道。疫情後包含休閒娛樂及通勤都將漸漸改變，法人看好，自行車及電動自行車需求將穩健成長。

巨大挾著歐美經濟漸回溫，自行車及電動自行車銷售陸續開始，今日股價開高走高，一度衝至233.5元，再創波段新高，漲幅逼近6%。

拓凱球拍類產品因東奧延後，今年全年度保守以待，自行車產品將成為今年營運成長主要動能，拓凱傳統自行車及輪圈出貨恐將下滑，不過，組裝業務因今年有新型號加入，業績表現可望優於去年，明年又有越南廠投產，自行車產品業務看俏。拓凱今日開高後，股價最高曾飆到126.5元，漲幅在7%以上。

(時報資訊)