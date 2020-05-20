受新冠肺炎疫情衝擊，近7成民眾減少外出消費，傳統實體門市面對面的交易模式受到嚴重衝擊，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行目前有6萬多家收單特約商店，針對小規模商戶請款量進行分析，對比去年同期減少約15％，實體商店的業績相較疫情發生前下降35％，而線上商店則是逆勢成長超過5成，因此，為協助實體收單特約店家改善營運狀況，國泰世華銀行攜手蝦皮購物，首創協助實體商家轉型線上的合作模式。

國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，針對實體收單特約店家進行轉型，將由專人協助導入蝦皮購物，避免店家轉型時因摸索、投資、測試等資源浪費，國泰世華更提供免成交手續費的優惠，讓店家不只無負擔從線下轉型為線上銷售，更進一步整合虛實通路的經營模式，朝智慧零售的概念共體時艱對抗疫情。

國泰世華表示，專案首波將先針對規模較小的中小型店家提供協助，即日起只要近三個月平均請款低於100萬元以下，5月1日前未曾申請成為蝦皮購物賣家者均可以提出申請，國泰世華將有專人提供服務資訊，並偕同蝦皮購物進行審核。

審核成功後，蝦皮購物將提供專業的商品上架教學，店家成功於8月31日前申請通過後，9月30日前上架三個月內所有販售出的商品，均免收原一般蝦皮購物賣家需負擔的3～5％成交手續費，活動期間最高補助1萬元。

(時報資訊)