今天是520總統就職日，蔡英文總統發表第2任期就職演說提到，立法院將成立修憲委員會。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，樂觀其成，但目前不清楚民進黨要針對那些部分提出修憲，希望除了公民權下修18歲外，希望也能討論公投門檻下修等議題，期盼朝野能有共識的議題能修就要修。民進黨立委何志偉說，修憲委員會成立一定沒問題，要討論哪些議題才是重點，只要朝野都有共識的議題，有共識就好推動修憲。

民眾黨本會期優先法案為修「一憲二法」、下修公民權至18歲，針對蔡總統提到立法院將成立修憲委員會，蔡壁如表示，目前不清楚修憲委員會若成立後，民進黨會是否會提出五院變三院還是國名等議題討論，實際狀況還是要看修憲委員會成立後朝野協商的結果。

對於蔡總統僅在修憲案提到下修公民權，蔡壁如認為，好不容易成立修憲委員會，如果只針對這件是修憲，有利也有弊，還是希望朝野有共識的議題能處理就處理，像是大家有共識的公投門檻就可以先來討論。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，蔡總統期待修憲委員會作為社會公民跟朝野對話平台，總統用詞精準，因為修憲需要公民投票複決，因此也要公民對話，18歲公民權既然朝野有共識會優先推動。

至於民進黨將提出哪些部分修憲議題，鍾佳濱說，修憲委員會成立前，院長將會召集朝野協商，討論修憲委員會各黨團選派代表比例、啟動時程等事項，當第一次朝野協商後，民進黨團內也會成立修憲小組，討論黨團所提出的修憲內容。

(中時 )