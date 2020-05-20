對於蔡英文總統上午發表就職談話，前總統馬英九辦公室表示，如何落實，才是關鍵。蔡總統4年前就說，將「遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務」，但事實是，蔡政府4年來不承認「九二共識」，不斷推動去中國化與操弄仇中意識，兩岸早已失去對話基礎，關係陷入谷底。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文總統演說談兩岸，有提到自己原則，有對大陸喊話，卻漏掉最重要的「兩岸共同政治基礎」。沒有共同基礎，兩岸要如何對話？四年前，蔡英文還願意談「九二會談的事實與精神」，對雙方共同基礎有一點回應，但今年都拿掉了，這樣要如何穩定兩岸關係？

蕭旭岑強調，無論是國際政治或兩岸關係，雙方一定要謀求共同基礎，才會有互信，過去馬英九政府八年執政，以及2015年兩岸領導人會晤，已經證實「九二共識」是雙方都可接受，又是符合中華民國憲法的共同基礎，蔡英文捨此不就，汙名化「九二共識」後，今天的演說也無法提出新的選項，有負國民付託，也把國家帶向錯誤方向的險境。如果只一味去歸咎對岸，自己卻不拿出方法，那國人要如何信賴這樣的政府？

蕭旭岑指出，蔡總統也再次重申勝選當晚所提出的「和平、對等、民主、對話」八字箴言，但卻缺乏實際內容，看不到可取代「九二共識」的有效論述。蔡英文總統上任後，將處於和平穩定的兩岸關係帶入歷史的轉折點，雙方對立與分歧持續擴大。期勉蔡總統能真正做到談話中所言，能解決問題、負起責任，穩定兩岸關係的長遠發展。

(中時 )