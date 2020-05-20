新北市三重區議員李余典秘書蔡鈺瑋搶在18日到三重戶政事務所辦理結婚登記，邀請李余典及夫人黃書禹為結婚證人。（三重戶政事務所提供／賴彥竹新北傳真）

今天為2020年5月20日，諧音為「愛你愛你我愛你」，以往都有不少新人選在520這天登記結婚。三重戶政事務所主任陳世銘說，「2020520」浪漫又好記，預計將有許多愛侶不畏疫情前來登記，戶政事務所搭建愛心翅膀布景，中間還有紙紅玫瑰拼出520，也準備好禮送新人。

在三重戶政事務所登記結婚的范佑嘉先生與蔡雅婷小姐，2人都是國小桌球隊教練，今日特別穿上桌球實戰裝登記結婚。2人在帶領小朋友參賽時結識，范先生曾任全運會最年輕的代表隊教練，蔡小姐曾任桌球國手，同為體育選手的成長歷程、帶隊教學經驗，讓他們有聊不完的話題。

新北市三重區議員李余典秘書蔡鈺瑋搶在18日到三重戶政事務所辦理結婚登記，邀請李余典及夫人黃書禹為結婚證人。李余典說，蔡鈺瑋在服務處工作10餘年，年紀和自己女兒相仿，她結婚「就像嫁女兒，再忙也一定要抽空當見證人」，送上滿滿的祝福，讓她有個熱鬧又難忘的結婚紀念。

(中時 )