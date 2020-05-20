藝人羅志祥（小豬）與周揚青分手事件鬧得沸沸揚揚，羅志祥遭控約妹、私生活亂等，愷樂（蝴蝶姐姐）也被捲入。今日520羅志祥突PO文回顧與周揚青9年情，並再次道歉說「對不起 我錯了」。宅神朱學恒看完後，坦言不適應羅志祥的寫作風格，「搞得我有點頭暈」。

羅志祥在微博發千字長文，回顧與周揚青9年來的點點滴滴，並以「男孩 女孩」為題，提到兩人相遇、相識、戀愛的過程，羅志祥說對方是「不知道為什麼會讓我緊張的女孩」，兩人一起經歷過成功的喜悅、一起面對過低潮的痛苦，也一起成長，細數第一次正式見面、周揚青第一次坐雲霄飛車、第一次下廚。

9年甜蜜情感如今卻變了調，羅志祥再一次說「對不起我錯了」，「很抱歉最後這一篇我沒有傳給妳，我選擇公開的方式完成妳一直想實現的願望。女孩：老公我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎，拜託。這一次我答應妳由我來跟大家分享，我們的故事」。

對此，宅神朱學恒在臉書表示，在中華民國總統就職的這一天，發七千字文跟前女友道歉，也算是會選日子，但文中代名詞一直換來換去，你、她、男孩、女孩、我、我們，「搞得我有點頭暈，顯然我不適應這種作文風格」。

(中時電子報)