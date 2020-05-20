◎蔡英文就職演說 未來四年願兩岸對話

今天是中華民國第15任總統、副總統就職典禮，總統蔡英文於上午10時抵達大典現場並進行演說。蔡英文提到，這次疫情改變台灣對周邊情勢的想像，而這些考驗是危機也是機會，誰能在疫情的變局中脫穎而出誰就掌握機會。

◎立委傅崐萁確定5/26入監

無黨籍立委傅崐萁，因21年前炒股案遭判刑2年10月確定，台北地檢署囑託花蓮地檢署代執行發監。原本檢方已發出傳票，通知傅於21日入監，而傅向檢方表示，將具狀聲請延緩執行，花蓮地檢署上午表示，因先前傅崑萁確實未收受判決，期也其他事務仍須處理，延期日期在合理範圍內同意延後，將於5月26日上午9點半傳喚到案執行，傳票也已送達給傅崐萁本人簽收。

◎警界醜聞 警官性侵警大女實習生 判休職1年半

台中市警局交通大隊吳姓警官，4年前到同學住處，與對方及同學女友、警大女實習生吃消夜、喝酒，他竟趁女實習生喝醉後加以性侵，刑事部分吳男遭判刑2年、緩刑5年；行政究責部分，司法院公務員懲戒委員會認定他嚴重損害政府之信譽，判決休職1年6月。

◎勒斃成大女研究生 清潔工2度逃死

國立成功大學陳姓女研究生2018年10月被清潔工林榮富強制猥褻遭反抗勒斃後，台南地檢署依強制猥褻殺人罪提起公訴並具體求處極刑，但台南地院以林有殘疾且智識程度不高等判處無期徒刑，檢方不服上訴，台南高分院20日駁回上訴維持無期徒刑，褫奪公權終身。

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(中時電子報)