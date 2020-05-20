防疫期間，北市配合進行口罩實名制政策的藥局達714家，但有鑑於配銷期間，藥局的專用讀卡機與其他耗材有耗損，市府祭出每家補助3000元為上限的政策，藥局凡提出相關單據證明，即可核實補助。另外，北市副市長黃珊珊20日指出，下周將研議舉辦室外活動的場館人數限制是否放寬。

黃珊珊說，北市社會局會以民間捐款的方式，來補助此次有協助中央進行實名制口罩的北市藥局，因有藥局讀卡機損壞等，市府會補助每家藥局3000元。北市府補充說明，至於發放時間及方式，近日將邀集北市藥師公會及藥劑生公會共同研議。

黃珊珊提到，中央目前規定，若要辦活動或大型展演，場館的戶外人數需在500人以下、室內則在100人以下，若室內超過100人需經過觀傳局同意，但如今隨著疫情趨緩，會檢討是否要放寬，因戶外的職棒活動已開放超過2000人，北市會研議室外500人以下的限制，是否繼續還放寬，待下周說明。

(中時 )