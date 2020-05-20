區域經濟發展與城市資金的增長變化緊密相關，其中「金融機構各項存款餘額」，或稱資金總量是一個重要指標。23個大陸重點城市去年底的資金總量，前10名的城市分別是北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、重慶、南京、天津和蘇州，其中，京滬的資金總量在大陸全國遙遙領先，深圳與廣州的差距不斷拉大，今年10強城市資金總量全部突破了3兆（人民幣，下同）大關。

《第一財經》報導，從整體格局來看，大陸全國性的金融中心必須要有全國性的要素市場、交易體系，比如證券交易所，以及較大的金融機構總部，包括大銀行、證券、保險、基金、信託機構等。在這些方面，上海和深圳都擁有證券交易所，北京則是金融監管中心，較大規模的金融機構總部十分集中。

北京市去年的統計公報顯示，年末全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額為17兆1062.3億元，比年初增加1兆3922.4億元；上海市的統計公報顯示，去年中外資金融機構本外幣各項存款餘額為13兆282.27億元，比年初增加1兆1679.94億元。

京滬之外，深圳去年底金融機構（含外資）本外幣存款餘額為8兆3942.45億元，比上年底增長15.7％，繼續向10兆大關邁進。

位居第四的廣州去年資金總量為5.9兆，與深圳之間的差距已經拉大到了2兆4811億元，值得注意的是，2012年時，廣州資金總量還明顯領先深圳，但近年來卻被深圳超過且不斷拉大差距。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎分析，廣州和深圳之間的差距顯現的是「新錢」和「舊錢」的差別，以及產業結構的差異。廣州作為千年商都，傳統商貿業很強，早期藏富於民，很多人是「一鋪養三代」，賺的是辛苦錢。但近年來隨著電商的發展，傳統商貿受到不小衝擊，資金集聚能力也受到影響。

相比之下，隨著大陸經濟進入到轉型升級新階段，金融和高科技是城市升級發展的標誌性產業，深圳作為大陸高新技術產業最發達的城市之一，同時又是全國性的金融中心，近年來集聚資金的能力遠超廣州。

彭澎說，深圳賺的是快錢、新錢，是有科技含量、資本含量的錢，深圳的高新技術產業十分發達，近年來，這些企業加速資產證券化，很多企業一旦上市發展特別快，很多資金沉澱在再投資領域滾動很快。

四個一線城市之外，杭州的資金總量達到4.5兆，獨處4兆梯隊，儘管去年杭州的GDP總量僅排名全國第9，不如重慶、蘇州、武漢、成都等，但杭州的資金總量卻超過這些城市，高居大陸全國第五。一大因素在於，作為強省會城市，杭州集中了全省最好的資金、技術、人才等要素，杭州的資金不僅來於自身，也來自浙江全省。因此，杭州的名次也代表了第四經濟大省浙江的整體經濟實力。

從10強城市的分布來看，東部沿海占8個，剩餘2個名額全部來自西部的成渝城市群。在東部地區，長三角城市群占4個，珠三角和京津冀城市群各2個，也就是說，十強城市均來自四大國家級城市群。

值得注意的是，第三經濟大省山東沒有一個城市入圍前10，其中資金總量最大的濟南也僅排名全國第17名。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，相比粵浙，山東轉型升級步伐較慢，目前能源原物料之類的基礎工業占比仍很高，高新技術產業占比明顯不足，此外中小微企業、民營企業發展差距也較大。另一方面，從城市結構來看，山東以中小城市為主，城鎮化率較低，中心城市的規模效應不突出，引領能力較弱，對資金的集聚能力也相對較弱。

(旺報 )