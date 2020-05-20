周揚青以「毀滅式分手信」宣告跟羅志祥9年感情終結，踢爆他劈腿花心史，甚至偷吃旗下女星愷樂，事發後小豬形象及事業受到重創，然除了2度道歉外，始終保持沉默，直到今到今天(5/20)，他突在各社群貼出7千字長文，曝光9年戀情點滴，其中，周揚青曾為了男友心願交出「第一次」，而羅志祥誓言牽手守護，最終食言毀諾。

在羅志祥的懺情文中，提到兩人交往期間去了很多遊樂園，他是追求刺激，但周揚青其實很怕這類遊樂設施，某次在東京後樂園，羅志祥邀周揚青一起搭雲霄飛車，她慌張拒絕：「我真的不行，我玩那個真的會死」，羅志祥則安撫允諾：「放心不會死 我會一直牽著你的手」，透露跟心愛的女孩一起玩雲霄飛車，是他畢生心願。

最後周揚青禁不住男友要求，含淚答應一起玩，聽到羅志祥說明要坐第一排還最後排時只感覺到害怕，上車時發現是第一排但只能硬著頭皮上車，怕到不斷碎念，小豬提醒她等等會拍照要顧好表情，但愛美的周揚青完全嚇破膽，留下了靠在小豬肩頭失聲尖叫的影像，「女孩重新經歷了一遍人生 所有生命中的苦澀 全都反應在我們買下的那張照片裡」，而小豬透露，這是周揚青此生第一次也是唯一一次搭雲霄飛車，就獻給他，讓他感動「謝謝你，你真的很勇敢」。

(中時電子報)