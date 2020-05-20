蔡英文總統20日舉行就職典禮，新北市長侯友宜到場觀禮，事後他在市政會議前受訪表示，總統就職演說提了許多願景與大方向，身為地方政府，在整個國家走向必須中央、地方同心協力，他也呼籲所有局處首長，新的開始大家把事好好做好，讓台灣更團結，也盼蔡英文總統不辜負人民寄託。

侯友宜說，總統肩負國人所有的期許，大家要在中華民國最艱困的時刻，上下團結，在總統的帶領下，好好為中華民國做事，讓人民能夠過一個安居樂業的好生活。

侯友宜指出，在後疫情的時代，也是中華民國的機會，但願大家都能夠求新求變，讓台灣能夠在全世界被看見，讓中華民國能夠有力量往前走，大家一起加油。

侯友宜在市政會議時也向所有局處首長表示，這次蔡總統就職演說，不管從產業的發展策略、社會安全、國家安全、憲政體制的改變、民主制度的落實、以及兩岸穩定的發展，也要不斷的注意整個國際情勢的發展，才能夠在國際情勢驚滔駭浪底下，讓中華民國帶著全民的團結力量，才能夠屹立不搖，希望大家上下一心，全力的為中華民國做事。

(中時 )