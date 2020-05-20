俄羅斯裔藝人安妮的前經紀人趙崇伶，誆稱舉辦韓團VIXX、林俊傑、劉德華演唱會，向3名被害人詐騙逾400萬元，遭依詐欺罪起訴。台北地院今開庭，趙女無故未到，讓3名被害人很無奈，請求法官重判趙女，避免再有其他人受害。

檢方起訴指出，趙女2018年5、6月間對外宣稱要辦VIXX演唱會，陸續用個人或「麥斯平方文創有限公司」等名義，向2名被害人詐騙近400萬元；2019年1月間又誆稱舉辦劉德華演唱會，邀另名被害人投資近80萬元。

北院今開庭，被害人A表示聯絡不到趙女，LINE已經被她封鎖；被害人B說，趙女不接電話，只有傳簡訊約他討論債務事宜，最後卻又放鴿子；被害人C則說，趙女最後一次與他聯絡是今年3月中，當時還想要借錢。

被害人無奈地說，趙女是詐欺慣犯，先前的案子因判緩刑，才會讓她肆無忌憚，繼續用相同手法騙錢，希望法官這次不要再讓她緩刑，判重一點，避免還有其他人再受害。

被害人庭後受訪表示，趙女曾是安妮前經紀人，且是透過朋友介紹認識，趙女甚至利用母親出面遊說，一開始才會相信她，後來發現趙女提出的演唱會合約都是造假，借錢周轉用支票擔保，也都是快倒閉、即將跳票的芭樂票，才知道是騙局。

被害人說，發覺自己受騙後報警，警察都認為只是民事糾紛，拒絕受理，跑了好幾間警局，最後到趙女戶籍地轄區警局才成功報案，雖然趙女已被起訴，錢仍不知道拿不拿的回來。

(中時 )