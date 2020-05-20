國泰金控20日發布 2020年5月份國民經濟信心調查結果，在股市方面由於全球主要國家刺激政策效果開始顯現，且歐美地區開始解除封鎖，台股跟隨歐美行情持續反彈。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數從上月的-35提升至-1.1，連續2個月好轉且幅度大。而風險偏好指數也一樣從上月-9.6上升至-2.2，為疫情以來風險偏好首次回升。

此外，本月景氣現況與展望樂觀指數也上揚至-74.4及-10.6，民眾對景氣展望為疫情以來首次上揚；民眾薪資上漲預期指數走高至-17高於4月的-25.3 ，也是連降3個月以來首次回升。

同時大額消費意願指數上升至-21.6高於4月的-40.8 ，顯示隨著台灣疫情持續穩定，民眾大額消費行為也開始復甦。

至於針對近期民眾對參與除權息的意願，以及報稅季前是否出脫股票的看法。根調查結果顯示，有37.9％的民眾意願不高或沒意願參與除權息，微幅低於前2年平均的40.7％；26.9％民眾有意願參與；35.3％則無意見。整體而言民眾對於參與除權息的意願與前2年並無太大差異。

(旺報 )