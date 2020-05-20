20歲李姓男大生在今年2月間涉鎖定妙齡女子尾隨襲胸摸臀，連犯3案，遭警查獲，檢方以有反覆實施之虞向法官聲請羈押獲准，並追出他另進某科大圖書館，對1名女大生下手。台中檢方將李男羈押49天後，依違反《性騷擾防治法》起訴，在押的李男移審台中地院，法官裁定以2萬元交保。

起訴書指出，20歲住在南區的李男，是中部某大學的大二生，他自今年2月24日下午6時許在台中市南區學府及忠孝路口附近，一路尾隨1名年輕女子到1家大型連鎖健身中心手扶梯，趁該名女子走下手扶梯之際，從後方伸手襲臀，得逞後立即逃離現場。

李男食髓知味，隔天中午在南區大樓住處外等候，見1名年輕女子返家即尾隨進入樓梯間的電梯口，趁女子不備，自後方伸手襲胸，得手後隨即逃離現場。當天晚間5時許，李男再度在南區1家藥妝店內，站在1名年輕女顧客身後，趁她挑選商品不備之際，伸狼爪觸摸她的胸部，隨即逃離現場。

經3名受害女子報案，警方循線追查，調閱到李男犯案及返家沿途的相關監視器影像，循線在3月11日通知他到案，李男坦承犯下其中兩案，另案僅尾隨，並未襲胸摸臀，他全是隨機犯案。

台中地檢署檢察官張桂芳偵辦發現，李男專鎖定妙齡女子下手，被害女子穿著保守，也無雷同特徵，認為李男有反覆實施之虞，為恐無辜女子受害，當庭將他逮捕，向法院聲請羈押獲准，並深入調查。

張檢察官再追查出，他在3月3日下午在中市某科技大學圖書館，趁機站在1名女大生身後，先伸手襲臀、再以他的前胸貼緊女大生背部，得逞後，隨即逃離現場。

全案檢方偵結起訴，在押李男被移審台中地院，法官裁定以2萬元交保。據了解，李男有女友，涉嫌犯下4起襲胸摸臀案件而遭羈押49天後，檢方依違反《性騷擾防治法》將他起訴。

(中時 )