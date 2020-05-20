出道近20年、有「全能天后」之稱的楊丞琳，近日受邀擔任偶像女團養成節目《菱格世代DD52》首席導師，在鏡頭前首度接受訪問吐露當導師心聲，「我覺得這就跟當媽媽很像，很多人說我一定是個嚴格媽媽，我只希望，當我嚴格的時候大家不要害怕。」她也透露，自己的出道經歷並不順遂，所以希望用嚴格的標準審視選手。

在最新釋出的節目片段中，楊丞琳特地到舞蹈教室進行突襲驗收，在看過每團表演後，一一點出各團的問題所在，其中『烈焰之心』的選手之絃，在個人獨舞的部分一直放不開手腳，被楊丞琳要求重複表演，卻沒有做到該有的水準，楊丞琳也親自示範獨舞動作，讓之絃跟著做了不下10次，讓其他選手緊張地說：「老師好嚴喔！」甚至在比賽當天，楊丞琳也在錄影前多花了半小時到舞台上為選手雕舞。

當正式錄影『烈焰之心』團隊表演完畢後，楊丞琳老師突然情緒激動哽咽，她表示：「看到之絃的SOLO覺得這是她跳得最好的一次，從頭到尾無可挑剔，妳真的就是一個QUEEN。」給予極高度的讚賞。飛行導師玖壹壹在看完表演後甚至想邀請『烈焰之心』和他們一起表演，受到導師一致肯定的之弦也忍不住流下眼淚，沒有辜負丞琳導師的指導。

(中時電子報)