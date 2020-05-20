總統蔡英文在今日的就職演說中提到，近期幾件關於「思覺失調」人士的社會案件引起社會關注，表示她了解民眾的憂慮，並且將會繼續致力於完善社會安全網，將漏洞補起來。
但這番發言卻引來網友的批評，表示「拜託不要又是空頭支票可以嗎」、「小燈泡之後都補幾年了」、「法官又不聽你的話，可教化、無罪釋放」、「這種臨時起意殺人的怎麼補」、「我了解，但你們要自立自強、跟法官拍桌 」、「有夠愚蠢的幹話」、「補多久了？是拿針在補？」
更有社工人員發文表示，「看到這個真的只想罵她」，一直說社會安全網，結果現在一堆垃圾政策一直出來，但什麼都沒規劃完全的情況下根本只是壓榨社工！「目前公部門裡的社會安全網業務就是屎」，大多社工都是敬而遠之，根本不想進去！
該網友指出，目前相關的所有業務都交由社政負責，警、衛、教、民政遇到事情全都給社工去做，根本是轉來社政就沒他們的事了！真的以為社工是十項全能甚麼都能做嗎？
文末，該網友直說「安全網個屁」！怒批目前政府一直吹一直吹，反正一般民眾也不會去深刻關心，所以就能說政府都有在做，真的是笑死人！
(中時電子報)
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