彰化沒酒家只有小吃部！八大行業沒解封問題全配合中央 12:172020/05/20 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方在三月防疫期間安檢電子遊戲場。（資料照片：彰化縣警局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，已經連續36天無確診病例。中央流行疫情指揮中心日前表示，酒店、舞廳等行業是否開放，由地方政府決定；但彰化沒有酒店、舞廳，頂多只有小吃部和自助餐啊。彰化縣長王惠強調，防疫過程全配合中央，營業部分，只要戴口罩、量耳溫、採用實名制、做好社交安全距離，縣府都不會拒絕。 不只營業，關於機關開放的部分，王惠美也表示，都依中央的指示，只要戴口罩、量耳溫、採用實名制、做好社交安全距離，縣府都不會反對。 (中時 ) #中央 #彰化 #口罩 #舞廳 #營業 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬象舞廳准予復業 台南市成6都最先解封舞廳城市 01:252020/05/16 社會 防疫不馬虎 進考場先量體溫 04:102020/05/17 生活新聞 皮膚鬧脾氣 醫師來解惑 04:102020/05/18 時尚消費 比照萬象舞廳防疫 台南再兩家舞廳准予復業 19:002020/05/18 社會 打趴川普！國會女王變身時尚女王 00:132020/05/19 國際 二合一口罩夾 滿足個人防疫最後一哩路 04:102020/05/19 產業財經 口罩徵用結束後 他曝價格恐回不去了 12:032020/05/19 生活 口罩減壓墊深獲醫護好評 成大Maker Factory號召全台創客挺醫護 18:272020/05/19 生活 口罩寄海外 民眾籲放寬額度 04:102020/05/20 生活新聞 二親等寄送限制 老人家罩不住 04:102020/05/20 生活新聞 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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