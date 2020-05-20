新冠肺炎疫情趨緩，已經連續36天無確診病例。中央流行疫情指揮中心日前表示，酒店、舞廳等行業是否開放，由地方政府決定；但彰化沒有酒店、舞廳，頂多只有小吃部和自助餐啊。彰化縣長王惠強調，防疫過程全配合中央，營業部分，只要戴口罩、量耳溫、採用實名制、做好社交安全距離，縣府都不會拒絕。

不只營業，關於機關開放的部分，王惠美也表示，都依中央的指示，只要戴口罩、量耳溫、採用實名制、做好社交安全距離，縣府都不會反對。

(中時 )