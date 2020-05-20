恒指公司最新說法指出，當前港股三檔W股阿里、小米、美團都符合納入恒指要求，且恒指也有快速納入機制，市值大的公司將能更快納入，意謂未來京東、網易赴港上市也能快速成為藍籌。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指出，以現時數據，3家同股不同權股份（阿里巴巴、小米、美團）都符合基本納入要求，但最終能否納入要視乎未來數月表現和8月季檢計分機制。恒指有快速納入機制，若市值為港股市場首5位，最快香港上市3個月就可納入，市值在25名以內，18個月或更短時間，就能納入。

(工商 )