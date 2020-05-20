食藥署表示，西瓜中含有瓜胺酸(citrulline)，瓜胺酸具有擴張血管的功能，但相關作用機轉仍在科學研究階段，民眾應該抱持小心謹慎的態度，不要過度輕信。

另外，食藥署指出，糖尿病及腎功能不佳的患者，不宜吃西瓜，西瓜內的糖份及其利尿作用，會增加患者腎臟的負擔；且西瓜水份含量多，吃太多會沖淡胃裡的胃酸，引致胃炎、消化不良或腹瀉等病。

食藥署提醒，目前西瓜的壯陽效果尚不確定，且食用量的多寡亦有待研究，建議有勃起障礙的患者應適時諮詢專業醫師，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

(工商 )