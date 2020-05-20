吃西瓜可壯陽？專家：勿過度輕信 12:192020/05/20 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聽說吃西瓜可壯陽，專家呼籲，勿過度輕信。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 食藥署表示，西瓜中含有瓜胺酸(citrulline)，瓜胺酸具有擴張血管的功能，但相關作用機轉仍在科學研究階段，民眾應該抱持小心謹慎的態度，不要過度輕信。 另外，食藥署指出，糖尿病及腎功能不佳的患者，不宜吃西瓜，西瓜內的糖份及其利尿作用，會增加患者腎臟的負擔；且西瓜水份含量多，吃太多會沖淡胃裡的胃酸，引致胃炎、消化不良或腹瀉等病。 食藥署提醒，目前西瓜的壯陽效果尚不確定，且食用量的多寡亦有待研究，建議有勃起障礙的患者應適時諮詢專業醫師，勿聽信偏方而延誤就醫時機。 (工商 ) #西瓜 #食藥署 #壯陽 #生活 #健康 #養生 #台灣 #專家 也許您會感興趣 推薦閱讀 灣岸Villa 全球首座準3星國際認證健康宅 09:452020/05/16 財經 「台灣文學之母」鍾肇政辭世 蔡英文：台灣文壇的損失 07:302020/05/17 政治 新竹男酒後討債 慘遭西瓜刀一刀斃命 10:032020/05/18 社會 疫情bye 花蓮果艷西瓜開賣首日破萬顆 17:022020/05/18 生活 NCC追殺大陸OTT 愛奇藝回應了 17:272020/05/18 財經 全聯驚見批著西瓜皮的蔬菜 網一吃：極品啊！ 15:382020/05/19 生活 防疫戰果有目共睹! 法國外貿銀行：台灣今年經濟成長 可望維持1.5％ 04:102020/05/20 金融．稅務 灣岸Villa Fitwel認證準3星健康宅 04:102020/05/20 投資理財 川普吃奎寧防新冠 恐心臟先出問題 09:542020/05/20 生活 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 10:082020/05/20 政治 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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