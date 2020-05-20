涉伊朗馬漢航空禁令 上海盛德物流被美制裁 12:402020/05/20 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部於美東時間19日發聲明指出，將對上海盛德國際物流有限公司實施制裁，該企業遭控擔任被美列入黑名單的伊朗馬漢航空（Mahan Air）的銷售總代理。美國財政部凍結所有美國持有的上海盛德物流資產，並普遍禁止美國人和該企業進行生意往來。 路透報導，馬漢航空於2011年被美國列入反恐黑名單，而上海盛德物流則提供該航空公司中伊航線的貨運預訂服務。 美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）在聲明中指出，將毫不猶豫地對那些繼續與馬漢航空保持商業關係的實體實施制裁。 (工商 ) #馬漢航空 #盛德 #制裁 #美國財政部 #實施 也許您會感興趣 推薦閱讀 委國石油換糧食 04:102020/05/17 專題周報 「去美化」成效佳！日媒曝華為關鍵障礙 10:412020/05/18 財經 疫情衝擊沒頭路！無薪假突破2萬人 10:502020/05/18 生活 實施家數、人數續創新高 無薪假慘況 直逼金融海嘯 04:102020/05/19 財經要聞 華為遭美制裁 金融時報：恐影響科技供應鏈 16:282020/05/19 財經 地心引力等4家上櫃公司 產業類別調整自6/1實施 17:102020/05/19 財經 美加大制裁華為 陸揚言拒買波音 04:102020/05/20 國際大事 《店頭市場》4公司調整產業類別 6月1日起實施 08:192020/05/20 財經 美國制裁陸企上海盛德國際物流 11:432020/05/20 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… 12:222020/05/20 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 21歲女工變女郭董 狠！搶單iPhone 12 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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