美國財政部於美東時間19日發聲明指出，將對上海盛德國際物流有限公司實施制裁，該企業遭控擔任被美列入黑名單的伊朗馬漢航空（Mahan Air）的銷售總代理。美國財政部凍結所有美國持有的上海盛德物流資產，並普遍禁止美國人和該企業進行生意往來。

路透報導，馬漢航空於2011年被美國列入反恐黑名單，而上海盛德物流則提供該航空公司中伊航線的貨運預訂服務。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）在聲明中指出，將毫不猶豫地對那些繼續與馬漢航空保持商業關係的實體實施制裁。

(工商 )