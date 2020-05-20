看準影音創作的火熱，記憶體品牌威剛(3260)發表專為內容創作者及多工處理需求的人士所打造，PCIe Gen3x4 M.2 2280系列固態硬碟。

隨著NAND Flash市場逐漸成熟，以及3D堆疊技術對儲存容量帶起的關鍵影響力，讓眾多升級配備的使用者無不跟上這波汰舊換新的潮流。威剛科技看準影音創作的火熱，推出兩款高低階PCIe固態硬碟：FALCON每秒高達3100MB的讀取速度，專為高階影音工作和專業繪圖程式而生；SWORDFISH適合影音編輯或是固態硬碟入門者。兩款固態硬碟皆搭載精工的散熱片設計。

FALCON固態硬碟，以精準稜線為散熱片設計概念，採PCIe Gen3x4介面和3D NAND快閃記憶體，並符合NVMe 1.3標準，不僅容量高達2TB，讀寫速度可飆至每秒3100/1500MB；有賴於3D立體堆疊技術，可提供更高的儲存密度、耐用度和傳輸效率，有效延長儲存壽命。

SWORDFISH其散熱片仿劍魚快速游動的流線為設計概念。同樣使用PCIe Gen3x4 介面並符合NVMe 1.3標準，讀寫速度可達每秒1800/1200MB；搭載3D NAND快閃記憶體讓容量高達2TB，比起傳統2D NAND Flash，可提供更高的儲存密度、耐用度和傳輸效率。

(時報資訊)