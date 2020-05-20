永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常農曆年後是購屋旺季，看屋量會增加，但今年受到疫情影響，2-3月現場看屋量略減，4月因國內疫情有趨緩跡象，看屋量略微回升。不過，今年2-4月透過網路看屋來電量與去年同期相比則成長約25%，顯示民眾雖減少外出的意願，但仍會透過其他方式看屋、詢問，潛在買氣仍維持一定熱度。

永慶房屋統計今年2月至4月台北市透過網路看屋來電資料發現，其中台北市來電量占比排名前兩名的行政區分別為文山區及北投區，謝志傑表示，文山區及北投區皆為台北市的蛋白區，房價也相對親民許多，是首購族取得台北市門牌的熱門區域，來電詢問的產品中，以總價帶1,000萬至2,000萬之間的產品最受關注，占比皆超過五成，顯示在這兩個行政區中，仍是以低總價產品為購屋主力。

另統計新北市來電詢問占比，以板橋區占整體行政區逾兩成最為熱門，謝志傑說明，板橋區是一直都是新北市熱門交易行政區，與台北市僅有一橋之隔，無論交通、生活機能都相當成熟，再加上新北市政府坐落於此，來電詢問數量最多並不意外。而板橋區的熱門詢問總價帶也是以1,000萬至2,000萬為主，不過由於單價與較台北市親民，有機會可以找到3-4房的物件。

謝志傑指出，近期在疫情的影響下，部分屋主的心態略顯鬆動，有購屋計畫的民眾可以趁此波提早看屋，若是符合理想的價格與條件，不妨大膽出價。不過，也提醒民眾在看屋時，應保持安全的社交距離，或是先透過線上看屋等方式，有符合自身需求的物件再致電詢問，以保障自己的健康。

(時報資訊)