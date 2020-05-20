受到新冠疫情影響，2020年「Microsoft Build 2020開發者大會」，今年因受疫情影響首度以數位形式舉行，與開發者線上互動零距離。微軟執行長薩提亞·納德拉（Satya Nadella）表示，微軟在近兩個月內看到本該歷經兩年才能完成的數位轉型趨勢。

微軟藉此發表數款Microsoft Azure、Microsoft Teams等最新AI、雲端工具，協助開發者面對產業應用、系統開發時的挑戰，以期創造最即時的影響力與價值，協助組織和個人取得更大的工作成就與創新技術。微軟也趁勢發表世界上首台以Azure建置的AI超級電腦，並推出首套針對特定產業所推出的雲端解決方案Microsoft Cloud for Healthcare，帶領全球開發人員適應新潮流，走向未來。

微軟執行長薩提亞·納德拉（Satya Nadella）表示：在這不確定的時刻，開發者們站在第一線扮演著重要角色，透過科技加速復原我們的生活。而無論是遠距工作與教學、銷售，或是雲端基礎設施與協作平台等需求攀升，微軟也在近兩個月內看到本該歷經兩年才能完成的數位轉型趨勢。

數位轉型仍在加速，開發者將持續在企業中扮演關鍵角色，微軟特將今年活動連續舉行48小時不間斷，全程由微軟重要事業部門首長，包含合作夥伴計畫經理Scott Hanselman、雲端與人工智慧事業群執行副總裁Scott Guthrie、體驗與設備事業群執行副總裁Rajesh Jha、技術長Kevin Scott以及業務應用總裁James Phillips向與會者分享最新動態。

此次的開發者大會發表亮點有：一、全新Responsible AI機器學習工具：在Azure機器學習和OSS工具包中提供全新並合規的工具來幫助客戶改善模型的可解釋性，減少不公平性，同時確保數據隱私和機密性，進而更負責任地佈署AI模型。二、發發表世界上首台以Azure建置的AI超級電腦。專門為OpenAI所開發和設計，用於訓練大規模分散式的AI模型，具備高級應用以及Azure強大的現代雲基礎架構優勢。

(時報資訊)