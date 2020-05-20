張姓男子因工作關係認識1名女子，互認乾兄妹，張男入伍服役不到2星期，利用休假與乾妹等人喝酒開趴，之後在乾妹家借宿，結果他卻趁酒意性侵對方，事後乾妹因故輕生，台北地院重判張男12年10月。被害人父母日前向北檢申請犯罪被害補償，共獲補償300萬元。檢方將向張男追償。

判決指出，張男2016年8月在陸戰隊服役，2016年9月放假時他與乾妹及朋友相約KTV飲酒唱歌，翌日凌晨4時結束後，眾人就決定去乾妹家借宿，因為房間及床位不夠，他就與乾妹共睡一床，朋友則是睡在客房，乾妹媽媽則睡在家中樓上房間。不料張男睡到一半獸慾大發，強壓乾妹性侵得逞。

隔日張男及朋友搭車離開後，乾妹情緒低落傳訊息給閨蜜「有被強姦的感覺」、「覺得被硬上真的很不好」，乾妹事發5天後因故輕生。台北地院去年重判張男徒刑12年10月。

被害人父母向北檢申請犯罪被害人補償金，檢方認為，2人原可期待被害人供養老年生活，安享天倫，因張男犯行導致2人突逢喪失愛女之痛，頓失生活及精神上重大依靠，所受精神痛苦既深且鉅。檢方依《犯罪被害人保護法》補償2人法定扶養義務、精神慰撫金、殯葬費共計300萬元。

(中時 )