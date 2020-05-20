的天使初體驗，殘疾的愛沒有殘缺。【日行一善系列#4】（Crazy Man 瘋男提供）

身障者的性需求議題常被忽略，網紅瘋男近日拍影片分享，台灣義工團體「手天使」提供身障者手交服務，影片中的身障者表示，因身體因素較難尋求親密關係，但他們是人也會有需求，這件事值得大家尊重與了解。

網紅團體「CrazyMan瘋男」在Youtube上傳新影片，邀請台灣義工團體「手天使」合作，該團體幫助身障者解決性需求，提供最多3次的免費手交服務。這支影片也邀請了2位正妹義工與2位身障者。

影片最開始瘋男採訪了兩名身障者，他們透露，因為身體不便的因素，在交朋友這方面的確比較有隔閡，尋求親密關係更是困難，運用手機APP約砲，見面後對方要怎麼幫忙脫衣服，都是問題，因此在性需求方面較難解決。

體驗結束後，2位身障者透露，自己是人也會有性需求，但是卻很難滿足，但對此次服務的印象很不錯。瘋男表示，其實身障者跟我們一樣，也都會有需求，尊重與了解是他們最想要的，希望能透過這影片，讓大家知道這件事。

影片一出，吸引許多網友留言討論，這議題真的很常被忽略掉，但卻很值得探討，性也是一種權利，看到最後眼淚都要噴出來，影片很感動，感謝這個計畫讓大家更了解。

【本文影片獲Crazy Man 瘋男授權提供，非經許可勿轉載】

(中時電子報)