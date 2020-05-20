直擊！賴清德就職典禮 老家親友的反應是…

正副總統就職！賴清德「萬里老家」親友齊聚看電視

今（20）日是第15任正副總統就職典禮，副總統賴清德的新北萬里老家，一早親友齊聚一堂，看著電視轉播不斷鼓掌，而賴清德伯母透露，賴清德小時候爸爸就過世，是母親一手拉拔長大，生活貧困但相當爭氣，鄰居也期待賴清德能更上一層樓。

眼睛盯著電視不斷鼓掌，副總統賴清德萬里老家的親友齊聚一堂，不想錯過賴清德520的就職典禮。賴清德鄰居林小姐：「非常開心」。

賴清德變成萬里之光，直擊賴清德的老家，90歲的伯母笑得相當開心，但談到賴清德小時候神情變得凝重。賴清德伯母：「爸爸就孩子（賴清德）還沒生出來就過世了，命不好的孩子，也沒爸爸養，又要出門就打拚。」

賴清德從小是媽媽拉拔長大，爺爺也相當疼他，即便是貧苦出身，還是非常爭氣。賴清德親友：「（妳有希望他當到總統，他現在是副總統）有啊有啊」、「有高興有高興，（我們的夢中偶像）不是夢中偶像，這是我們我們的『中福之光』」。

計程車司：「當副總統哪有用，沒什麼權力，（要選總統）對啊，當總統才有權力」。就職第15任副總統，賴清德的下一步，是否角逐2024總統大位，更上一層樓，也成為鄉親們殷切的期盼。

(中時電子報)