櫃買中心今（20）日指出，公司債發行爆量衝破2,000億元，國內企業因應新冠疫情衝擊，趁市場低利籌集穩定的長期資金，使得公司債發行大熱。櫃買中心統計，今年以來國內公司債發行量已達2,102億元，比去年同期1,112億元，近翻倍成長，全年公司債發行量可望再創新高。

櫃買中心表示，今年以來國內普通公司債及轉換公司債的發行都非常熱絡，普通公司債今年已經發行1,932億元，較去年同期增加100％，轉換公司債發行則有170億元，較去年同期增加16.67％。櫃買中心分析指出，今年債市發行熱絡有兩項主因，其一為國內中長期利率已達歷史低點，促使企業趁利率低檔，鎖定長期資金成本；其二為企業因應全球經濟緊縮的衝擊，預先籌備穩定的中長期資金。

在這波熱潮中，不僅看到中華電信將首次參與發行普通公司債，台積電在睽違六年後將於今年上半年先發行600億元普通公司債，並且於5月董事會決議還要另外再募集600億元普通公司債，成為市場最大亮點。此外，國內金控公司與其他大型生產事業也陸續規劃趁市場利率低檔大量發債，全年公司債發行量有機會挑戰5,000億元。

(工商 )