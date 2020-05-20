華碩驚爆採購弊案 逮到2內賊 12:162020/05/20 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華碩爆出採購弊案。(圖為ASUS VivoBook S14/S15 華碩提供／黃慧雯台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華碩（2357）爆出採購弊案，近期因公司內部發現採購部門移疑有不正常交易情事，於上周向刑事局報案，經檢調單位連日蒐證後，昨（19）日深夜發動同步搜索，並帶回採購部門相關涉案人員與事證進行調查偵訊。 華碩表示，公司定期執行集團內部稽核及內部控制的查核程序，因發現採購部門某兩位人員的行為異常及不合常規之交易安排，故申請由檢調單位調查釐清事證，華碩將配合調查程序進行。 (工商 ) #華碩 #部門 #調查 #採購弊案 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東美學再進化 14款新名片讓公務員拿得很驕傲 16:312020/05/16 生活 帕金森氏症發作 老翁倒地不動嚇壞路人 17:392020/05/16 社會 面板廠現金護體 力拚轉型 04:102020/05/17 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：裕隆、瑞昱、台塑化、拓凱、桂盟、聚和 10:172020/05/19 財經 友訊經營權之爭續登場 市場派獨董提四問護經營權 10:412020/05/19 財經 《通信網路》友訊經營權續戰 胡雪登報後獨董再反擊 16:142020/05/19 財經 友訊經營權之爭續登場 市場派獨董提四問護經營權 17:282020/05/19 財經 華碩AI研發中心攜手陽明大學 培育生醫與資訊人才 17:302020/05/19 科技 華碩技嘉微星 備戰新主板上市 04:102020/05/20 證券．權證 《電腦設備》華碩、陽明大學產學合作 培育AI醫療跨界專才 09:262020/05/20 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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