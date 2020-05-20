華碩（2357）爆出採購弊案，近期因公司內部發現採購部門移疑有不正常交易情事，於上周向刑事局報案，經檢調單位連日蒐證後，昨（19）日深夜發動同步搜索，並帶回採購部門相關涉案人員與事證進行調查偵訊。

華碩表示，公司定期執行集團內部稽核及內部控制的查核程序，因發現採購部門某兩位人員的行為異常及不合常規之交易安排，故申請由檢調單位調查釐清事證，華碩將配合調查程序進行。

(工商 )