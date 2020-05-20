滬市早盤跌0.45％ 汽車整車類股強 12:162020/05/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股滬深兩市20是早盤收跌，滬市跌0.45％報2,885.54點，深市跌0.60％報10,986.44點。包括汽車整車、光刻膠、農業種植等類股表現強勢，而環保工程、養殖、造紙類股領跌。 工信部部長苗圩20日表示，疫情對大陸汽車產業的影響是有階段性的，汽車產業長期向好的發展態勢並沒有改變。而汽車整車類股20日早盤走勢強勢，如江淮汽車拉升漲停，力帆股份漲逾8％。 (工商 ) #汽車 #整車 #滬市 #類股 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市補助公寓大廈設充電站每站最高5萬元 10月15日截止要把握良機 18:202020/05/17 生活 《台北股市》盤中焦點股：海光、宅配通、聯發科、大學光、國光生 10:002020/05/18 財經 外資看好 自行車雙雄早盤量價俱揚 10:222020/05/18 財經 鮑爾對美國經濟復甦有信心 美指期大漲 20:182020/05/18 財經 美國疫苗研發報佳音 台股早盤反彈逾150點 09:242020/05/19 財經 《台北股市》盤中焦點股：裕隆、瑞昱、台塑化、拓凱、桂盟、聚和 10:172020/05/19 財經 恒指早盤上漲逾500點 阿里、小米漲逾3％ 11:082020/05/19 財經 恒指午盤飆升428點 12:442020/05/19 財經 《台北股市》盤中焦點股：高林、尼克森、恆大、國光生、國巨、泰福 10:172020/05/20 財經 自行車雙雄早盤量價齊揚 股價大漲7％ 10:262020/05/20 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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