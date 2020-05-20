陸股滬深兩市20是早盤收跌，滬市跌0.45％報2,885.54點，深市跌0.60％報10,986.44點。包括汽車整車、光刻膠、農業種植等類股表現強勢，而環保工程、養殖、造紙類股領跌。

工信部部長苗圩20日表示，疫情對大陸汽車產業的影響是有階段性的，汽車產業長期向好的發展態勢並沒有改變。而汽車整車類股20日早盤走勢強勢，如江淮汽車拉升漲停，力帆股份漲逾8％。

(工商 )