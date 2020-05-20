律師賴中強、民進黨立委范雲等人今日至台大校友會館出席「新憲聲明發布記者會」並呼籲，蔡英文總統在新一任期，應承擔起歷史責任，利用修憲啟動制憲等5種方式，打造由台灣人自決的新憲法。

今日出席單位，包括台灣公民陣線、經濟民主連合、台灣青年民主協會、台灣學生聯合會、公民憲政推動聯盟、台灣守護民主平台、台灣教授協會、親子共學教育促進會、台灣勞工陣線、地球公民基金會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、台灣廢除死刑推動聯盟、公投護台灣聯盟等14個團體。

今日共同聲明對於制憲主張方式，包括1. 修憲啟動制憲；2. 公投廢中華民國憲法再制憲；3. 立院草擬新憲法草案交付公民複決；4. 體制外制憲會議；5. 主權衝撞模式。

賴中強表示，制定新憲是30年前的野百合學運及6年前太陽花學運的未竟之業，在台灣人民意志還不能決定自己的憲法前，代表民主化還沒全部完成。

政大法學院副教授林佳和說，人民、領土、政府、與他國建立關係的能力，這4項國家要素台灣都已具備，但必須要呈現在中華民國憲法上符合現實和一般大眾的認知狀態。

林佳和表示，唯有制憲才能修改中華民國憲法無法解決的問題。重新建構新的憲政秩序，賦予台灣符合現實的法律描述，才能徹底擺脫長久的束縛。

(中時 )