今天是520、諧音我愛妳的日子，羅志祥（小豬）今早無預警發7千字長文回顧與周揚青的9年戀情，他從5月1日開始每天寫一篇文章，並寫到5月20日，最後並向周揚青道歉：「對不起 我錯了」，羅志祥懺悔文引發熱議，而美女律師李怡貞看了也直呼：「我真有被感動到。」

羅志祥今早發7千字長文回顧與周揚青的9年戀情，最後並低姿態向女方道歉：「對不起 我錯了」。（圖／本報系資料照片）

羅志祥以簡體字發長文，還原與周揚青的9年點滴，最後認錯道歉，對此，美女律師李怡貞則在臉書指出，羅志祥的認愛道歉文「力道還是有，但總是比較弱。」她也提到，撇除羅志祥用簡體字、商業考量陰謀論、可能讓台灣總統就職典禮失焦「我真有被感動到」。

李怡貞表示如果她是周揚青「看了文章我可能會很孬不顧一切重回他的懷抱」，但若是想到羅志祥對感情的不忠，可能會讓復合充滿懷疑、不平衡，接著李怡貞話鋒一轉，質疑羅志祥發長文的目的「到底是道歉目的？還是求和喊話？或是both（都是）？」不免讓外界不禁猜他是否想挽回周揚青，兩人感情動態依舊備受關注。

美女律師李怡貞臉書全文。（圖／取材自女人大律師李怡貞臉書）

(中時電子報)