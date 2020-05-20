梅雨季節來臨，面對濕答答的環境，使用除濕機的機率相對提高，新北市消防局火災統計發現近期除濕機火災比率顯著升高，較去年同期成長1.4倍，分析除濕機易於12-1月(東北季風)、3-4月(梅雨季節)及8月(西南季風)期間釀災，顯示與季節特性、使用頻率亟有關聯。消防局提醒民眾除濕機正確使用，防止除濕不成反釀災。

消防局指出，探究除濕機致災原因以機型老舊、電源線短路最高，次為召回機種；除濕機召回機種使用年限多已達8年以上，消防局呼籲民眾應注意使用環境並檢視除濕機廠牌型號是否為召回機種，避免致生災害。

消防局黃德清局長表示，除濕機為民眾生活不可或缺之必需品，正確、正常使用，才能有效降低事故發生。僅提供以下幾點供參。

消防局黃德清局長表示，除濕機為民眾生活不可或缺之必需品，正確、正常使用，才能有效降低事故發生。（讀者提供/吳家詮傳真）

一、檢視家中除濕機是否為召回機種，如是，請立即停止使用並儘速聯絡各廠牌服務專線辦理檢修更換。

二、不論是否為召回機種，均應定期檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並考量是否汰舊換新。

三、除濕機為電功率較大產品，應使用獨立插座，避免以延長線續接使用。

四、除濕機運轉時，應有人員在場；若長時間離開，應人離電離，妥善關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

五、除濕機不可使用於密閉空間(如:衣櫥或更衣間)或易遭淋濕處所(如浴室或洗衣間)，使用環境應遠離可(易)燃物品，不可將衣物覆蓋或吊掛於出風口附近。

六、除濕機設置、使用、移動或收納時，均避免電源線綑綁、纏繞、重壓、拉扯或破損，防止電源線異常短路致災。

新北消防局呼籲，檢視家中除濕機是否為召回機種，如是，請立即停止使用並儘速聯絡各廠牌服務專線辦理檢修更換。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)