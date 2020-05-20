近千人站出來反對卜峰大蓋養雞場。（王志偉攝）

抗議民眾情緒高亢，但過程平和。（王志偉攝）

民眾表達強烈訴求，要求卜峰滾出花蓮。（王志偉攝）

卜蜂公司在花蓮3鄉鎮設置6個養雞場、養殖37.5萬隻雞，受影響的壽豐、鳳林、光復三鄉鎮組自救會，今天上午串連在鳳林鎮進行遊行抗議，他們高舉「捍衛鳳林，拒絕卜蜂」、「只顧養雞，不顧污染」抗議標語，沿鳳林鎮走到鳳林鎮公所，原本要把陳情書遞給縣長徐榛蔚，因疫情取消親民時間，最後由鎮長蕭文龍代表接受，他態度堅決表示：「我們跟鄉親站在一起，希望縣府聽見鎮民心聲，取消卜峰許可證！」

這場反卜蜂的集會陳抗活動是由「反卜蜂養雞場鳳林自救會」發起，一早鳳林鎮民廣場集結近千人，由鳳義里長蕭文立、自救會長張家蕙等人帶領，鳳林各里的里長和鎮民代表，以及居民自發性參與，花蓮縣議會也有議員參加，他們強烈要求與卜蜂集團長期抗戰的決心。

張家蕙強調，這次對抗卜蜂集團並不是反對在地方小鎮的經濟開發行為，而是卜蜂集團在西部地區早已有汙泥處理不當的不良紀錄，再加上卜蜂以私人名義購地，連當地的里長和地方鄉親都在不知情的情況下購買土地，種種意圖不法的行為，難以讓居民相信卜蜂不會對鳳林造成傷害。

「如果誰跟財團站在一起，我們就前進縣政府！」位在養雞場預定地的里長蕭文立也說，我們堅決被「摸頭」，更不要回饋金，鳳林是被國際認定全台首座「國際慢城」組織會員大型養雞場，惡臭空氣、糞便污染，甚至禽流感疾病，都將導致地方經濟受挫、觀光發展受阻等許多問題。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙也回應表示，卜峰設置的3個地點都緊鄰住宅區，也有土石流潛在區，地點確實不恰當，鎮公所也表達對立場。

警方派出大批警力維安，不過沿途平和，未出現脫序衝突，沿途商家也舉標語支持抗議訴求。

花蓮縣政府副秘書長兼發言人張逸華表示，在合法的經濟行為，縣府依法辦事，並以守法為優先，民意擺第一，如何兩全其美，事緩則圓。縣府昨天表示將考量雞場證照「展緩」，如果業者不能做很好的溝通，地方反彈，業者沒有做到應有的作為的時候，縣府是考慮有可能「撤照」，這是選項之一。

至於未來廠商和民意沒有達成一定的共識，產生撤照的結果，廠商若提起行政訴訟或相關的法律救濟，這部分會準備嗎？張逸華說，廠商應有的權益、政府有政府的立場，民眾有民眾的心意，如何三方兼顧，相信要能充分圓滿解決。

卜峰針對今天民眾抗議作出回應，強調卜蜂從建場申請至今皆依法辦理，將秉持公開透明的原則，善盡與花蓮鄉親溝通取得理解之責任。除了讓花蓮鄉親理解該公司的初衷與想法，也會讓社會大眾知道卜蜂依法申請的所有過程。

(中時 )