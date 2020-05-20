台南市政府環保局布建空氣品質微型感測器以掌握空氣品質狀況。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局在全市21處主要工業區或工業聚落，共布建900台空氣品質微型感測器，目的在監測PM2.5、VOC等民眾關心項目的區域性數據變化，檢測資訊均在環保署空氣網揭露，以掌握轄內的空氣品質狀況。

台南市長黃偉哲表示，全市布建的900台空氣品質微型感測器，因體積小、數量多及準確性高，可彌補空氣盒子未能校正致數值準確性低的缺點，分布區域也更深入民眾關心之居住區域及工業區鄰近區域。同時，為讓空氣品質資訊公開化，民眾還可上環保署空氣網查詢，共同監督空氣品質。

環保局長謝世傑也說，台南市發展空氣品質物聯網，目前已布建900台空氣品質微型感測器，可縮小汙染源可疑範圍，鎖定高汙染潛勢工廠及工地，初步已有稽查應用成果，今年空品不良期間查獲22件違反空汙法規定，並依法裁處358萬4000元，還增設高解析監視攝影機，可即時監控露天燃燒或逸散汙染源等粒狀物逸散情形，讓汙染行為無所遁形。

(中時 )