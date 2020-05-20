國巨(2327)海外可轉換公司債(ECB)完成訂價，轉換溢價率達30%，且國巨將於第3季完成收購美國基美(KEMET)，為國巨營運增添新動能，加上新冠肺炎疫情趨緩，各國逐步解封復工，被動元件廠營運可望擺脫第1季谷底，在國巨股價大漲帶動下，奇力新(2456)、凱美(2375)、勤凱(4760)及大毅(2478)盤中股價連袂走高。

繼4月20日完成總金額約6.5億美元海外存託憑證(GDR)募資，國巨5月19日再順利完成總金額1.8億美元海外可轉換公司債(ECB)訂價，由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略，以及未來國巨和美國基美合併綜效，認購金額為發行金額2倍的超額認購，因此每股價格為485元，以5月19日收盤價373元為基準，轉換溢價率為30%，是亞洲地區今年來最高的溢價幅度(除歐元計價以外)，亦是近年來台灣發行海外可轉債募資案的最高溢價比率。

除ECB高溢價率，國巨將於第3季完成收購美國基美，為未來業績添動能。

受惠於客戶訂單需求增溫及大陸廠區復工後產能利用率逐步改善，國巨4月合併營收為44.41億元，較上月增加10.1%，較去年同月增加36.6%，為15個月以來高點；累計前4月合併營收為144.61億元，較去年同期減少1.2%。

隨著疫情趨緩，大陸等各國加速復工，被動元件廠營運逐漸擺脫第1季谷底，受惠於晶片電阻需求強勁，大毅今年第1季本業獲利表現不俗，加上業外貢獻，單季稅後盈餘達2.34億元，年成長1.29倍，單季每股盈餘為1.67元，公司自結4月合併營收為4.81億元，年成長29.3%，稅後盈餘為6300萬元，年成長40%，單月每股盈餘為0.45元，累計前4月稅後盈餘為2.97億元，每股盈餘為2.12元。

奇力新集團4月合併營收為15.73億元，較上月成長12.23%，為107年9月以來單月新高，累計前4月合併營收為51.93億元，較去年同期成長3.67%，由於宅經濟辦公及遠距教學需求持續，且隨著疫情逐步趨緩各國政府積極推動經濟，加上大中華區加速5G基地台佈建，市場需求不弱，奇力新營運成長可期。

凱美因合併效益開始顯現，今年第1季稅後盈餘達1.1億元，年增44.74%，累計前4月合併營收為13億元，凱美今年預計辦理現金減資退還股東每股3元，並配發現金股息0.5元，由於公司營運轉佳，且市場預期，國巨完成收購基美(KEMET)後，可望將基美部分業務與凱美整併，加上凱美不排除持續收購國內外鋁電容廠，凱美業績成長可期。

(時報資訊)