羅志祥發文前頻繁上下線14次。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

周揚青上月23日發出分手文，爆出羅志祥（小豬）用情不專、愛玩「多人運動」等八卦，28天後，羅志祥今趁520丟出長文，除了正式公開兩人相戀點滴，也再次向周揚青道歉，疑有意挽回，而網友發現，羅志祥從今清晨起就動作頻頻，不斷上線下線，還有網友推估他只睡了4小時。

周揚青先前丟出震撼彈，除了證實和小豬9年情變，更爆料男方愛約砲，讓羅志祥被網友虧多了「時間管理大師」封號，而周揚青因此被網友批評想毀了羅志祥，她生氣澄清如果想毀掉小豬，絕不是只到這步，會用這種方式是因為男方道德敗壞，她不願有人再受傷才會站出來。

而羅志祥今突襲發出約7000字的懺悔長文，網友發現，羅志祥罕見使用了簡體字，疑想挽回周揚青，更有人發現他除了在有「我愛妳」涵義的5月20日發文，PO文時間也巧撞周揚青生日9月12日的9時12分，暗藏不少復合玄機。

陸媒報導，小豬在發文前6小時就頻繁的上線下線，從凌晨3時半到4時半之間就上下線14次，疑在猶豫要不要發文，PO出文章後又上下線9次，似擔心外界反應，也好奇舊愛怎麼回應，而對此，周揚青方面暫無發文。

(中時電子報)