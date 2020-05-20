各縣市八大行業陸續復工，新北市長侯友宜20日表示，新北開放有順序、有步驟，酒家跟舞廳絕對不是新北優先開放項目，須在疫情最穩定的時刻再來尋求開放。

北市最快會有六成的業者在明日第一波復工，並採取APP實名制，侯友宜說，他尊重每個地方做法，但其實酒家舞廳用實名制到底能不能完全落實，見仁見智，他認為用更嚴謹的態度，去面對很難保持社交距離的酒家跟舞廳是比較務實一點，讓防疫做到位，這才是應盡的責任。

(中時 )