新北八大行業何時開放？侯友宜再強調：不會是優先開放項目 12:372020/05/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜再強調酒店、舞廳不會是新北優先開放項目。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各縣市八大行業陸續復工，新北市長侯友宜20日表示，新北開放有順序、有步驟，酒家跟舞廳絕對不是新北優先開放項目，須在疫情最穩定的時刻再來尋求開放。 北市最快會有六成的業者在明日第一波復工，並採取APP實名制，侯友宜說，他尊重每個地方做法，但其實酒家舞廳用實名制到底能不能完全落實，見仁見智，他認為用更嚴謹的態度，去面對很難保持社交距離的酒家跟舞廳是比較務實一點，讓防疫做到位，這才是應盡的責任。 (中時 ) #開放 #新北 #舞廳 #酒家 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北鬆綁 戶外免戴口罩 04:102020/05/16 地方新聞 萬象舞廳准予復業 台南市成6都最先解封舞廳城市 01:252020/05/16 社會 韓國瑜發片籲「罷韓日不投票」 侯友宜27字回應 11:092020/05/16 政治 談八大行業解封 侯友宜：最後階段才會下令 12:012020/05/16 政治 新北樹林區2貨車打滑相撞 掉落山谷 12:522020/05/16 社會 新北考場1考生「口罩違規」 數學科零分計算 16:502020/05/16 生活 午後雷雨雷擊高壓電線 新北板橋千戶停電 16:562020/05/16 社會 新北烏來溪水暴漲 3失聯溯溪民眾平安尋回 17:292020/05/16 社會 比照萬象舞廳防疫 台南再兩家舞廳准予復業 19:002020/05/18 社會 新北閱讀節特展開幕！吳鳳合體侯友宜 12:022020/05/19 生活 政治熱門新聞 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 盼兩岸維穩 修憲優化體制 蔡英文520演說全文 - 政治 分析蔡未來四年 游盈隆提這事：對政局將產生極大影響 - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 如何看蔡520演說？港媒嘆：不合格的答卷！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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