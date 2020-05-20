工業電腦大廠研華（2395）宣布攜手多媒體廠商訊連（5203），共同推出人工智慧（AI）臉部辨識工業App「FaceView」，搶攻訪客管理、門禁等智聯網（AIoT）應用商機。雙方也將於6月4日下午2～3點舉辦線上聯合發表會，展示產品與解決方案實際應用。

研華表示，FaceView工業App整合訊連的AI推理引擎FaceMe，提供即時、高準確率與可彈性部署的AI人臉辨識解決方案，可應用於零售業、餐旅業、運輸業及智慧建築等領域的非接觸式與遠端存取服務。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，在AI迅速崛起與邊緣運算整合趨勢下，研華攜手訊連發展FaceView AI臉部辨識方案，採用訊連開發的臉部辨識引擎，可整合在研華AI邊緣運算平台，幫助客戶快速部署訪客管理、門禁等智聯網（AIoT）應用。

訊連執行長黃肇雄表示，透過與研華合作，FaceMe準確、高效的臉部辨識能力完美整合至研華的FaceView工業App，可在各式邊緣運算應用上快速部署臉部辨識解決方案。

FaceView在萬分之一誤認率（[email protected]）測試中得到99.7％正確辨識率，提供身分、年齡、性別、情緒等即時臉部偵測，訪客行為分析儀表板、訪客管理及通報功能，亦可針對各式邊緣運算裝置的效能，進行AI加速器及推理引擎優化，加速業主部署及整合彈性。

研華指出，此方案不僅可執行VIP和黑名單管理，用於精準行銷、建置存取控制等應用，並提供視覺化儀表板，幫助業主決策分析、提升商務模式。同時，對於現有門禁系統、客戶管理系統，FaceView提供軟體開發套件（SDK），幫助業主實現快速整合。

(時報資訊)