美國商會19日警告，美國政府目前正在進行的在新冠肺炎大流行結束後將美國供應鏈遷出大陸的重大努力不要矯枉過正，這樣做可能會損害經濟。美國商會執行長Thomas Donohue表示，多數供應短缺是由於需求大幅增長，而非過度依賴大陸供應。

Thomas Donohue表示，保護美國供應鏈的韌性，並不一定意味著讓所有生產回流美國。展望未來，可能需要增加一些行業和關鍵部件的美國國內生產，但全球供應鏈仍需在美國經濟中繼續占據巨大占比。

美國總統川普長期以來一直承諾要將製造業從海外遷回美國，而最近新冠肺炎疫情的蔓延，以及對依賴大陸進口的擔憂，更是激發了白宮對這個想法的熱情。

美國商會和其他組織指出，將生產設施遷回美國將會費錢又耗時，儲備必要的供應物資將更具成本效益。他們擔心，延長「購買美國貨」的規定，以增加美國政府購買本土藥品和醫療設備的規模，可能會引發大陸和其他國家的報復，並危及急需的口罩和其他設備的供應。

對此，白宮貿易顧問納瓦羅已经起草了一份行政令，将制定這类规定，但尚不清楚川普何时或者是否会签署该命令。

Thomas Donohue說，多數供應短缺是由於需求大幅增長，而非過度依賴大陸供應所致。對於美國醫療設備製造商而言，歐洲是一個巨大的市場，實施嚴格的「購買美國貨」規定可能會導致報復性的「購買歐洲貨」規定出臺，這將嚴重損害美國企業的業務，並推高在美國國內的價格。

(旺報 )