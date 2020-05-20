共乘汽車平台Uber和多元化計程車隊合夥推出優惠，提供台北市立聯合醫院8個院區的醫護人員乘車折抵，北市副市長黃珊珊（右）20日頒發獎狀給車隊代表。（張穎齊攝）

新冠肺炎疫情影響乘車服務業，共乘汽車平台Uber提出「向醫護致敬計畫」，和多元化計程車隊合夥，在推出3萬趟免費的「菁英優步」，提供台北市立聯合醫院8個院區的醫護人員專屬優惠，每位醫護人員最多可享5趟行程優惠折抵，最高1100元，使用期間至6月30日為止，北市府20日予以表揚。

北市副市長黃珊珊表示，共享經濟在北市是最完整的，Uber公司代表曾告訴她Uber在全世界的城市都做了非常多的捐贈，並詢問北市需要什麼，她回答北市最需要是對醫護人員的照顧，她不久前曾在隔離病房待2天，看著醫護人員整天穿著防護衣與防護面罩，時間非常長，很辛苦。

黃珊珊說，北市的醫護人員工作量大、工時也長，加上台北市民要求較高，所以很感謝Uber與所有合作的夥伴及車隊，提供3萬趟優惠，這是相當大的量，也讓全聯醫的同仁都能享受到。

衛生局長黃世傑表示，疫情剛爆發幾個月，醫護人員都很緊繃，如今疫情趨緩，仍要擔心隨時有境外移入的爆發可能，同仁都戰戰兢兢整備中，感謝Uber提供優惠服務，給同仁很大的溫暖。

北市聯醫總院長黃勝堅表示，Uber在面對乘車服務業務急劇下降的時刻，仍採取回饋社會的行動，並配合防疫措施指引，嚴格落實全程戴口罩、加強車輛清潔消毒作業等，此次的「菁英優步」優惠，讓醫護同仁得到安全、可靠又舒適的乘車環境。

(中時 )