中國人民銀行20日公布，5月LPR（貸款市場報價利率）報價與4月持平，符合市場預期。外媒援引市場人士分析，5月MLF（中期借貸便利）操作維持利率不變，且近期逆回購連續缺席的情況下，次級市場利率也逐漸回升，報價行下調LPR報價的動力不足。

路透報導，人行稍早公布的數據顯示，5月LPR中，一年期為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，較上次持平，符合市場預期。而4月兩個品種報價均創LPR新機制來最大降幅。

為因應新冠肺炎疫情的衝擊，人行2月先後下調公開市場逆回購和MLF利率，七天逆回購和一年MLF利率先後調降10個基點（bp）至2.4％和3.15％；此後人行又於3月30日將七天逆回購操作利率下調20bp至2.2％，隨後4月15日將一年期MLF操作利率下調10bp至2.95％。

大陸4月LPR報價一如預期非對稱「雙降」，且降幅創下LPR改革新機制來的最大。具體來看，4月LPR報價中，一年期為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，較上次的4.05％和4.75％分別下調20個bp和10個bp。

人行於2019年8月推出LPR新機制，一年期品種當年度三次下調，累計降幅為16個基點（bp）至4.15％。新增的五年期以上品種2019年8月首次報在4.85％，隨後在當年11月下調一次至4.8％。

(工商 )