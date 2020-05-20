成立兩年橫掃中國咖啡市場、並在美上市的瑞幸咖啡，因為爆出假帳風波，上個月遭那斯達克交易所暫停交易，並在15日發出下市通知。經瑞幸咖啡抗議，並要求舉行聽證會後，最新消息是那斯達克交易所公告，瑞幸咖啡將於美國時間周三（20日）上午復牌。

瑞幸咖啡是在4月初公告，稱自查發現公司首席運營官劉劍財務造假，牽涉約22億元人民幣的交易額，將進行內部調查。消息一出，瑞幸咖啡股價大跌，單日暴跌逾75%。美國多家律師事務所也對其發起集體訴訟，控告瑞幸咖啡作出虛假誤導違反美國證券法。

瑞幸咖啡收到那斯達克交易所的下市通知時，於19日對外聲明要求舉行聽證會，希望在聽證會結果發布前，繼續在納斯達克上市。董事長陸正耀表示，納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此個人深感失望和遺憾。

不過，在聽證會還未舉行前，峰迴路轉，那斯達克交易所最新公告，瑞幸咖啡將於美國時間週三（20日）上午7點復牌。

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(中時電子報)