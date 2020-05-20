電腦大廠華碩驚傳採購弊案，總公司採購部門主管涉嫌舞弊，遭內部稽核及風險管理部門察覺，上周主動向刑事局報案，並報請士林地檢署指揮偵辦。刑事局偵一大隊經連日蒐證調查，19日晚間發動搜索，帶回採購部門主管等2人及相關事證。

華碩多年前即延攬刑事局高階退休警官，負責內部風險管理，且已多次發覺不法，成功揪出內賊。華碩回應，此次也是執行集團內部定期稽核及內部控制的查核程序，發現採購部門2人行為異常及不合常規的交易安排，所以交由檢警偵辦調查，釐清相關刑責。

(中時 )