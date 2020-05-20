華碩驚傳採購弊案 主動通報警方逮2名內賊 12:232020/05/20 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刑事局接獲華碩報案，將兩名涉及舞弊的員工逮捕到案。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電腦大廠華碩驚傳採購弊案，總公司採購部門主管涉嫌舞弊，遭內部稽核及風險管理部門察覺，上周主動向刑事局報案，並報請士林地檢署指揮偵辦。刑事局偵一大隊經連日蒐證調查，19日晚間發動搜索，帶回採購部門主管等2人及相關事證。 華碩多年前即延攬刑事局高階退休警官，負責內部風險管理，且已多次發覺不法，成功揪出內賊。華碩回應，此次也是執行集團內部定期稽核及內部控制的查核程序，發現採購部門2人行為異常及不合常規的交易安排，所以交由檢警偵辦調查，釐清相關刑責。 (中時 ) #採購 #部門 #刑事局 #華碩 #稽核 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統府疑遭駭客入侵 刑事局接獲報案偵辦中 12:352020/05/16 社會 總統府遭駭報案 刑事局受理 04:102020/05/17 政治要聞 設備整合不全 易成資安破口 04:102020/05/17 政治要聞 《通信網路》友訊經營權續戰 胡雪登報後獨董再反擊 16:142020/05/19 財經 友訊經營權之爭續登場 市場派獨董提四問護經營權 17:282020/05/19 財經 華碩AI研發中心攜手陽明大學 培育生醫與資訊人才 17:302020/05/19 科技 保障往生者權益 中市府加強殯葬業者塔位買賣契約稽核 18:022020/05/19 生活 北市聯醫藥劑部主任發包不實 遭監院彈劾 20:412020/05/19 政治 貿協美國政府採購商機專案 6／30前申請 04:102020/05/20 投資理財 華碩技嘉微星 備戰新主板上市 04:102020/05/20 證券．權證 社會熱門新聞 虧大！換妻換到綠帽 出軌女模私約小王 綠光夫還遭剝皮360萬 - 社會 警界醜聞 警官性侵警大女實習生 判休職1年半 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 揮桿驚見3眼鏡蛇「爭風吃醋」 球友驚喊：快逃 - 社會 華碩驚傳採購弊案 主動通報警方逮2名內賊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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