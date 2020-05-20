針對蔡英文總統上午發表就職談話，民進黨立委鍾佳濱表示，相較4年前蔡總統著重在兩岸議題，這次以防疫為主軸，談及未來4年國家安全、社會安全網、產業發展及兩岸論述，總統談話鋪陳未來世界產業鏈重組，台灣如何掌握機會發展經濟，並透過產業重組提升國家安全，符合第2任元首帶領國家向前的企圖心。

鍾佳濱指出，不同於4年前，蔡總統用很大篇幅陳述兩岸關係，這次則是在國防安全後談到兩岸關係，可以感覺到蔡總統維持過去一再主張兩岸關係在穩定中求發展，不同於4年前就職演說花很大心力跟國際社會強調中華民國台灣，表達求穩定的承諾，經過第1任期後，兩岸關係在這樣基礎上發展，因此比重不像上次那麼重。

鍾佳濱說，4年前總統用中華民國台灣一併陳述，這次就職演說中已經不是重點，因為各友邦、友好國家祝賀，都是以台灣稱呼，台灣作為實體國家存在無庸置疑，所以不用在就職演說定位我們是什麼國家，而是說明我們國家要往哪裡發展。

鍾佳濱強調，總統說防疫讓世界看到團結台灣，因此讓台灣走向國際，面對不同黨派、不同國家定位主張，總統作為國家領導人，就是要團結國人認同，這樣的就職演說符合第2任元首帶領國家向前的企圖心。

(中時 )