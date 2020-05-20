曾在「霸凌女教師」、「名偵探皮卡丘」、「超自然檔案」等電影、電視影集出演的美國好萊塢女演員凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton），其實也擅長高爾夫運動，高中時還是校隊成員，也因為這個背景，讓她獲得新代言。

23歲的凱瑟琳紐頓，從4歲就開始演戲，因為父親也打過高爾夫，所以她從小也接觸高球，8歲起也參加過比賽，高中時是聖母高中高球校隊一員，幫助球隊贏過3座聯賽冠軍，生涯18洞最低桿數有過69桿，在高爾夫選手球技標準中有差點2的水準。

凱瑟琳紐頓5年前受訪時表示：「我不知道該說自己是會演戲的高球員，還是會打高爾夫的女演員。」「高爾夫跟演戲對我來說都是樂於去承擔的責任，人生中當然有時必須有所取捨，但當我到處工作時，還是會帶上球桿揮個幾桿。」

既是演員又會打高爾夫，凱瑟琳紐頓近日和美國男子高爾夫選手湯瑪斯（Justin Thomas）攜手代言知名品牌Ralph Lauren高爾夫產品，拍攝的照片展現出高球的優雅與時尚。

美女影星凱瑟琳紐頓代言知名品牌高爾夫線產品。（取自凱瑟琳紐頓IG）

(中時 )